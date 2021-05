Ue: Commissione, Croazia e Lituania hanno inviato i loro Piani di ripresa e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto ieri i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) di Croazia e Lituania. Questi piani definiscono le riforme e i progetti di investimento pubblico che ciascuno Stato membro intende attuare con il sostegno del meccanismo di recupero e resilienza (Rrf). Secondo quanto riferito dalla Commissione, la Croazia ha chiesto un totale di quasi 6,4 miliardi di euro di sovvenzioni nell'ambito dell'Rrf. Il piano croato è strutturato attorno a cinque componenti: economia verde e digitale, pubblica amministrazione e magistratura, istruzione, scienza e ricerca, mercato del lavoro e protezione sociale, sanità. Comprende anche un'iniziativa sulla ristrutturazione degli edifici. Il piano include misure per migliorare l'ambiente imprenditoriale, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, l'efficienza energetica negli edifici, i trasporti a emissioni zero e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. I progetti del piano coprono l'intera durata dell'Rrf fino al 2026. Il piano propone progetti in tutte e sette le aree faro europee. (segue) (Beb)