Business news: Sudan, Fmi approva pacchetto di finanziamenti per cancellazione debito di Khartum

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di finanziamenti per il Sudan che gli consentirà di cancellare i suoi arretrati con l'istituto di credito internazionale. “Oggi (ieri) il Consiglio esecutivo dell'Fmi ha approvato un piano di finanziamento che aiuterà a mobilitare le risorse necessarie affinché (il Fondo) possa coprire la sua quota di alleggerimento del debito verso il Sudan. Questo piano di finanziamento si basa su un ampio sforzo dei Paesi membri dell'Fmi, comprese le sovvenzioni in denaro e i contributi derivati ​​dalle risorse interne dell'Fmi", ha affermato in un comunicato l'amministratore delegato del Fondo, Kristalina Georgieva. "Questo segna un passo fondamentale nell'aiutare il Sudan a portare avanti il ​​processo di normalizzazione delle relazioni con la comunità internazionale e compiere progressi verso la riduzione del debito nell'ambito dell'iniziativa Hipc (Paesi poveri maggiormente indebitati)", ha aggiunto Georgieva, sottolineando che la cancellazione del debito del Sudan è una priorità dell'Fmi al fine di raggiungere quello che è noto come il "punto di decisione". "Sono incoraggiata dal sostegno dei nostri membri e dal loro riconoscimento dei progressi compiuti dal Sudan sulle riforme economiche nell'ambito del Programma monitorato dal personale (Smp) dell'Fmi", ha affermato. (Res)