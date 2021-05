© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, scrive su Twitter: "Ma che problemi ha Matteo Salvini con i fondi Eu? Prima a Bruxelles era contro Next generation Eu, ora in Italia sabota le riforme per ottenerli. Sì, non può fargli fare la fine dei 49 milioni della Lega - continua l'esponente del Pd - ma se non li vuole è semplice: si dimettano i ministri leghisti chiamati a gestirli". (Rin)