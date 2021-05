Covid: Coldiretti, i primi vaccinati sul lavoro sono mille agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coldiretti - prosegue la nota - è la più grande organizzazione agricola nazionale ed europea con una diffusione che è capillare su tutto il territorio nazionale e con una presenza in quasi ogni Comune del Paese. Coldiretti ha promosso la Fondazione "Campagna amica", con la rete dei mercati contadini e Filiera Italia per la prima rappresentanza dell'intera filiera agroalimentare. L'obiettivo del piano di vaccinazioni della Coldiretti è quello di garantire la sicurezza delle forniture alimentari alla popolazione sull'intera rete di oltre un milione di realtà divise tra 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari e 230 mila punti vendita e 360 mila bar, ristoranti e agriturismi per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che - sottolinea sempre la Coldiretti - vale 538 miliardi pari al 25 per cento del Prodotto interno lordo nazionale, ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale. "Un popolo di eroi del cibo che non ha mai smesso di lavorare, nonostante i rischi del contagio, per non far mai mancare i prodotti alimentari sugli scaffali dei negozi e nelle dispense degli italiani, anche attraverso servizi innovativi come la vendita on line e la consegna a domicilio", ha affermato Prandini. (segue) (Com)