Covid: Coldiretti, i primi vaccinati sul lavoro sono mille agricoltori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accelerazione sulle vaccinazioni - conclude la nota - vale 350 milioni al giorno per la ripresa anticipata nei consumi con un effetto positivo a valanga sull'economia e sull'occupazione, secondo l'analisi della Coldiretti. Un cambio di passo sulle vaccinazioni è strategico per salvare l'economia e le attività collegate a partire dai alberghi ed i ristoranti che sono i più colpiti con un calo dei fatturati del 40,2 per cento nel 2020 seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5 per cento e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 22,8 per cento, ma in media i consumi diminuiscono dell'11,8 per cento, sulla base dell'analisi Coldiretti su dati Istat relativi al 2020. (Com)