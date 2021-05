Medio Oriente: sesta notte di razzi contro Israele e di bombardamenti su Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree israeliane hanno effettuato attacchi contro diverse altre abitazioni a Gaza, colpendo anche l'ufficio di Samah Sarag, capo della pianificazione e sviluppo di Hamas, la residenza di Youssef Abel Wahab, comandante del battaglione Hamas Zeitoun a Gaza City, e la residenza di Ahmad Abd El Aal, un alto funzionario dell'intelligence militare di Hamas. Decine di presunte fabbriche di armi e depositi di armi sono state colpite a Tzabrah tel Aloha, Sheik Amodan e a Gaza City. Le Idf hanno rivendicato la distruzione di 90 obiettivi appartenenti ad Hamas e alla Jihad islamica sono stati colpiti nelle ultime 24 ore in tutta l'enclave costiera. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, da parte sua, ha affermato che gli attacchi alla Striscia di Gaza continueranno finché saranno necessari. Secondo l’emittente televisiva panaraba qatariota “Al Jazeera”, più di 150 palestinesi, tra cui almeno 41 minori, sono stati uccisi nella Striscia di Gaza nei raid aerei da lunedì. Più di 1.000 altri sono stati feriti. In Cisgiordania, le forze israeliane hanno ucciso almeno 13 palestinesi. Almeno dieci persone sono state uccise in Israele a causa dei razzi lanciati da Gaza: due nuovi decessi sono segnalati ieri, sabato 15 maggio. (segue) (Res)