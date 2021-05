Medio Oriente: sesta notte di razzi contro Israele e di bombardamenti su Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid aerei israeliani hanno colpito ieri un campo profughi a Gaza, provocando la morte di almeno dieci palestinesi (otto bambini e due donne, secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”), mentre l’edificio di dodici piani che ospitava gli uffici di diversi media internazionali nella capitale dell’enclave palestinese, tra cui l’emittente televisiva panaraba “Al Jazeera” e l’agenzia di stampa statunitense “Associated Press”, è stato raso al suolo dopo un ordine di evacuazione emesso dai militari israeliani. Il grattacielo, secondo il premier israeliano Netanyahu, veniva utilizzato dai gruppi palestinesi, incluso Hamas, per scopi militari. I bombardamenti israeliani hanno preso di mira anche la rete di tunnel sotterranei dei combattenti palestinesi. “Non è possibile nascondersi, né sopra né sottoterra. Nessuno è immune”, ha detto Netanyahu. "Le operazioni di Israele su Gaza continueranno per tutto il tempo necessario finché non saranno raggiunti gli obiettivi", ha detto il premier in una dichiarazione televisiva, in cui ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo sostegno. (Res)