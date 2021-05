Medio Oriente: Cina, su questione israelo-palestinese Usa schierati contro diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sula questione israelo-palestinese gli Stati Uniti sono schierati dalla parte opposta del diritto internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, in una conversazione telefonica avuta con l’omologo del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese ufficiale “Xinhua”. Il processo di pace in Medio Oriente, ha detto il ministro cinese, ha deviato dal suo cammino originario; le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sono state implementate e il diritto dei palestinesi a costruire un proprio Stato indipendente è stato continuamente violato, portando a ripetuti conflitti e a un'escalation delle violenze. Senza una giusta risoluzione della questione palestinese, ha aggiunto, non sarà possibile raggiungere la pace in Medio Oriente. La Cina, che ha la presidenza del Consiglio di sicurezza a maggio, ha spinto il consesso a tenere due riunioni di emergenza sul tema ma, ha detto Wang Yi, il Consiglio non è riuscito a raggiungere un accordo a causa degli Stati Uniti schierati dalla parte opposta del diritto internazionale. (Pec)