Roma: rapina un ragazzo e poi si tinge i capelli per non essere riconosciuto, arrestato 24enne (2)

- Sono così scattate le ricerche del giovane nei pressi di piazza di Porta San Lorenzo dove è stata rintracciato all'interno di una tenda presente sotto le mura, mentre stava disfacendosi degli indumenti indossati nel corso della rapina: un bomber grigio/verde, una maglietta nera ed un jeans chiaro con i risvolti alla base delle caviglie. Inoltre il 24enne, per rendere ancor più difficile il suo riconoscimento, aveva tagliato e tinto i capelli di nero. Per i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, E.B.R. riconosciuto anche dalla vittima e dal suo amico in sede di ricognizione fotografica, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di convalida. Le indagini tutt'ora in corso potrebbero collegare al 24enne un'altra rapina. (Rer)