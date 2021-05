Roma: con la scusa di abbracciarlo gli ruba il cellulare e poi lo minaccia con una spranga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava passeggiando, in via San Godenzo all'altezza di via Cassia, quando è stato avvicinato da un transessuale il quale, in un primo momento, con la scusa di volerlo abbracciare, gli ha preso il telefono cellulare. Alla richiesta del proprietario di restituirgli l'apparecchio l'altro lo ha minacciato con una spranga di metallo chiedendogli dei soldi in cambio della restituzione. Nel momento in cui la vittima ha chiamato il 112, lo straniero è scappato. Le descrizioni fisiche dell'uomo, fornite immediatamente dal derubato agli agenti del commissariato Flaminio hanno permesso poco dopo di individuare e bloccare il fuggitivo con indosso il cellulare sottratto e, poco distante, recuperata anche la spranga utilizzata per le minacce. (segue) (Rer)