Covid: Uecoop, una bottiglia di vino su due nasce nelle cooperative (2)

- I primi settori a riprendersi nel 2021 saranno nell’ordine il turismo, l’alimentare e i servizi alle aziende seguiti poi dagli altri comparti, dall’immobiliare allo spettacolo, dallo sport all’abbigliamento, secondo l’indagine di Uecoop. E la resilienza del settore cooperativo emerge anche sul fronte dell’occupazione con il 15 per cento delle imprese cooperative che - conclude Uecoop - nel 2021 prevede anche di assumere nuovo personale per essere in grado di agganciare meglio la ripresa che ci attende con i forti investimenti del Recovery plan. (Com)