Roma: Raggi, finiti i lavori a piazzale delle Province, risultato è uno spettacolo

- "Piazzale delle Provincie è uno dei luoghi simbolo del quartiere Nomentano, frequentato da tanti giovani e dalle persone che vivono questo territorio". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con il nostro Ufficio del Decoro Urbano abbiamo pensato alle possibili soluzioni per ripristinare la funzionalità della fontana, il suo mosaico e riqualificare l’intero piazzale, nell’ambito di un intervento condiviso con il Municipio II. Lascio a voi giudicare i lavori finiti", aggiunge la prima cittadina di Roma, mostrando le immagini "anche se le immagini parlano chiaro: la fontana e il mosaico sono uno spettacolo, specialmente di notte, anche per merito del nuovo impianto di illuminazione". (Rer)