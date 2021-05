Ambiente: consorzio Etruria meridionale e Sabina, 11 progetti approvati nel Por Fesr Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anbi Lazio e i Consorzi di Bonifica grazie ad un lavoro sinergico hanno presentato 26 progetti di coefficientamento energetico ottenendo per la prima volta un finanziamento di oltre 5 milioni del Por Fesr Lazio (Azione 4.1.1), nel programma Lazio Green. Il Consorzio Etruria Meridionale e Sabina ha presentato, coadiuvato dalla Fire (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia), e visto approvati, 11 progetti di riqualificazione energetica di impianti irrigui e di bonifica, con sostituzione di motori e pompe a basso rendimento in favore di tecnologie all'avanguardia che ne abbattono l'impatto energetico e ne migliorano l'efficienza (è stimato un risparmio di circa 169.400 kWh annui), il numero (ad esempio nel progetto per l'impianto irriguo Camporeatino è prevista la sostituzione delle attuali 5 pompe a basso rendimento a favore di 3 ad alto rendimento) e i costi (si stima che il Consorzio risparmierà oltre 42.000 euro annui). (segue) (Com)