Ambiente: consorzio Etruria meridionale e Sabina, 11 progetti approvati nel Por Fesr Lazio (2)

- "L'aver raggiunto fondi stanziati ma non ancora investiti – ha dichiarato in una nota Gianluca Pezzotti, presidente del Consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina – è un onore conquistato grazie al lavoro mirato all'individuazione di quelle criticità presenti nei nostri impianti, alcuni attivi dai primi anni '90 del '900, come l'impianto di bonifica Reopasto attivo dal 1993, ma anche di più recente attivazione, come l'impianto irriguo La Fratta attivo dal 2002, che porteranno dei vantaggi economici per il Consorzio ed i nostri consorziati e al tempo stesso – ha proseguito il Presidente Pezzotti – garantiranno una riqualificazione energetica e una riduzione dell'impatto ambientale legato alle emissioni di anidride carbonica, argomento caro alla governance di questo Consorzio". "1.207.952,50 euro è la somma finanziata dal Por Fesr per gli 11 progetti, con un payback stimato a 16 anni. Grazie a questo finanziamento sarà possibile migliorare il rendimento dei nostri impianti – commenta Vincenzo Gregori, dirigente del Consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina – senza gravare sul bilancio. L'efficienza, l'abbattimento dei costi e la riduzione dell'impatto ambientale, sono fattori al servizio del territorio e delle future generazioni di consorziati". (Com)