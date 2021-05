Medio Oriente: Le Drian, domani a Parigi Macron e Al Sisi a colloquio su conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e l'omologo egiziano Abdel Fatah al Sisi, discuteranno domani nel loro incontro a Parigi della recrudescenza del conflitto israelo-palestinese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "France Info". "Il presidente egiziano Al Sisi sarà a Parigi lunedì mattina, questo permetterà sicuramente scambi con il presidente Macron", ha spiegato Le Drian. "Siamo in un gruppo di azione congiunta che include tedeschi, egiziani, giordani e noi stessi per rinnovare costantemente i fili del dialogo", ha precisato il capo della diplomazia di Parigi. "Ci sarà, oggi una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, spero, potrà parlare con una sola voce perché farebbe pressione su entrambe le parti affinché la tregua possa essere attuata ed evitare nuove vittime", aggiunge il ministro che ha detto di contare "molto" sulla mediazione egiziana. "Gli egiziani sono gli unici che parlano a tutti, con gli israeliani per molto tempo, con l'Autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas. Parlano anche con Hamas e sono un po' gli unici ad avere un minimo di fiducia con i funzionari di Hamas", ha spiegato Le Drian. (Frp)