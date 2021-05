Covid: Zingaretti, ieri record nel Lazio con 57 mila vaccinazioni, vicini a fine incubo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Grazie ancora alla straordinaria comunità che in tutto il Lazio sta lavorando senza sosta al successo della campagna vaccinale. Replicheremo gli open day. Stiamo vincendo la lotta al Covid e siamo vicini alla fine dell’incubo, grazie alle regole, ai vaccini, ai sostegni all’economia. Hanno perso coloro che negavano dicendo sciocchezze sui vaccini o altro. Questi risultati sono un'altra conferma che i problemi vanno risolti, non cavalcati. Ora lavoriamo pancia a terra per essere i protagonisti della rinascita economica, sociale, produttiva e del lavoro", conclude Nicola Zingaretti.(Rer)