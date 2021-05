Business news: Filippine, l’economia si contrae del 4,2 per cento nei primi tre mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia delle Filippine si è contratta del 4,2 per cento nei primi tre mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo indicano i dati dell’autorità nazionale di satistica, che riflettono il quinto trimestre consecutivo di contrazione del Prodotto interno lordo (Pil). A pesare sono in particolare le ripercussioni della crisi pandemica, con il numero di casi Covid-19 che ha recentemente superato la soglia del milione e le autorità che hanno imposto nuove chiusure per attutire la pressione sul sistema sanitario. Secondo il segretario alla Pianificazione socioeconomica, Karl Chua, “gli ultimi dati economici mostrano i limiti della ripresa in assenza di un rilassamento della politica di quarantena”. Tuttavia, secondo il membro del governo di Manila vi sono anche segnali di recupero, come la crescita dello 0,3 per cento del Pil trimestre su trimestre e l’aumento dell’occupazione. “La forte posizione economica del Paese prima della pandemia e il miglioramento dei dati nei mesi recenti ci dicono che l’economia è in fase di guarigione”, ha spiegato Chua. (Fim)