Business news: Cina, a Xi'an la quinta esposizione internazionale della Via della seta

- La quinta edizione dell'Esposizione internazionale della Via della seta si è aperta a Xi'an, la capitale della provincia dello Shaanxi della Cina nord-occidentale, ed è rimasta aperta fino al 15 maggio con l'obiettivo di promuovere ulteriormente la cooperazione economica dell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Con il tema "Interconnessione, contributo e benefici condivisi", la fiera ha accolto più di 1.900 invitati e ospiti da 98 Paesi e regioni. Il viceministro del Commercio cinese Wang Shouwen ha affermato che "il volume totale degli scambi tra la Cina e i Paesi della Nuova via della seta è stato di 9.200 miliardi di dollari dal 2013 al 2020" e che gli investimenti combinati delle imprese cinesi in questi Paesi hanno raggiunto i 136 miliardi di dollari". Messo a dura prova dalla pandemia del coronavirus, il commercio tra la Cina e i Paesi lungo la Nuova via della seta ha resistito registrando un totale di 1.360 miliardi di dollari nel 2020, in crescita dell'uno per cento su base annua", ha riportato Wang. L'iniziativa della Belt and Road, proposta dalla Cina nel 2013, mira a costruire reti commerciali e infrastrutturali che collegano l'Asia con l'Europa e lungo le antiche rotte commerciali della Via della Seta. (Cip)