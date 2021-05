Business news: Cina, Tesla frena i piani di espansione a Shanghai a causa delle tensioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ha interrotto i piani di acquisto di terreni che erano destinati ad espandere il suo stabilimento di Shanghai al fine di renderlo un hub di esportazione globale, a causa del clima di incertezza creato dalle tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'emittente statunitense "Cnbc", con i dazi al 25 per cento sui veicoli elettrici importati dalla Cina imposti dall'ex presidente Donald Trump ancora in vigore, Tesla intende ora limitare la proporzione della produzione cinese nella sua produzione globale. L'azienda di Elon Musk attualmente spedisce verso l'Europa le sue automobili Model 3 fabbricate in Cina. La fabbrica Tesla di Shanghai è progettata per produrre fino a 500 mila auto all'anno e attualmente produce veicoli Model 3 e Model Y a una velocità di 450 mila unità all'anno. Le vendite di Tesla in Cina stanno aumentando nonostante la crescente pressione normativa nella Repubblica popolare dopo le controversie dei consumatori sulla sicurezza dei prodotti e i più rigidi controlli sulla gestione dei dati. L'azienda di autoveicoli statunitense ha generato entrate per tre miliardi di dollari in Cina nel primo trimestre del 2021, il 30 per cento delle entrate totali. (Cip)