Business news: SoftBank segna utili record grazie alla ripresa del Vision fund

- Il colosso giapponese dei servizi di telecomunicazione SoftBank Group ha notificato il 12 maggio un utile di 4.900 miliardi di yen (45 miliardi di dollari) per l'anno fiscale che si è concluso in Giappone lo scorso marzo, un risultato che ne fa la terza società più profittevole al mondo dopo Apple e il colosso statunitense Aramco. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che evidenzia il rilancio del fondo di investimento tecnologico Vision Fund, fondato dal presidente di SoftBank Masayoshi Son. A rilanciare il fondo d'investimento, precedentemente in dissesto a causa di investimenti sfortunati in una serie di startup nel Sud-est asiatico, sono state le offerte pubbliche iniziali dell'app statunitense di consegna del cibo a domicilio DoorDash, e della startup sudcoreana dell'e-commerce Coupang. La decisione di Son di porre gli investimenti al centro della strategia e dell'attività aziendale ha reso Softbank dipendente dalle prestazioni di mercato delle sue partecipazioni. Le difficoltà del Vision Fund nel 2020 avevano portato SoftBank a chiudere l'anno fiscale con una perdita netta di 961,5 miliardi di yen. (Git)