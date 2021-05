Business news: Toyota ha chiuso l'anno fiscale con un utile netto di 21 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha chiuso l'anno fiscale 2021 con un utile netto di 2.300 miliardi di yen (21,21 miliardi di dollari), in aumento del 2,4 per cento rispetto all'anno fiscale 2020. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", ricordando che il colosso dell'auto giapponese è ottimista in merito alle prospettive del mercato globale nei prossimi mesi. Il risultato operativo dell'azienda dovrebbe essersi attestato a 2.500 miliardi di yen, un incremento del 13,8 per cento rispetto all'anno fiscale 2020, mentre il fatturato dovrebbe aver raggiunto i 30mila miliardi di yen, in aumento del 10,2 per cento annuo. Nonostante la carenza di semiconduttori che grava sulla produzione mondiale di automobili, Toyota sembra essere riuscita a garantire la funzionalità della sua catena di forniture, grazie anche all'accumulo di componenti cruciali, inclusi i microchip: tale resistenza, scrive il quotidiano "Nikkei", è eredità delle misure strutturali adottate da Toyota a seguito del terremoto e dello tsunami che hanno colpito il Giappone nel 2011. (Git)