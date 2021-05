Business news: Cina, Hongwei Farm testa macchinari agricoli senza conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta sullo sviluppo di un'agricoltura intelligente nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est del Paese, grazie all'impiego dei sistemi di navigazione satellitare Bds. La tecnologia Bds (Beidou navigation satellite system) è stata applicata alle macchine agricole in una zona dimostrativa ad opera dell'azienda Hongwei Farm, affiliata a Beidahuang, il più grande gruppo agricolo e agroalimentare della Cina. Come riporta il "Quotidiano del popolo", il test ha mostrato che le trapiantatrici intelligenti senza conducente sono in grado di trapiantare in autonomia il riso, evitare gli ostacoli e cambiare direzione quando necessario. (Cip)