Business news: Cina, vendite veicoli a nuova energia aumentate del 250 per cento nei primi 4 mesi

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate di quasi il 250 per cento su base annua nei primi quattro mesi del 2021, grazie alla costante ripresa della domanda. Lo hanno mostrato i dati dell'Associazione cinese dei costruttori di automobili. Nel periodo gennaio-aprile, le vendite di Nev sono state pari a 732 mila unità, con un aumento del 249,2 per cento su base annua. Solo nel mese di aprile, le vendite sono aumentate del 180 per cento su base annua, raggiungendo 206 mila unità. La produzione e le vendite mensili di veicoli Nev hanno superato le 200 mila unità, stabilendo nuovi record mensili e superando l'industria automobilistica nel suo complesso, ha affermato l'associazione. La Cina "promuoverà ulteriormente lo sviluppo di alta qualità dei veicoli sostenibili, promuovendo l'integrazione di tecnologie come l'elettrificazione e il networking intelligente", ha reso noto il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. (Cip)