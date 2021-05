Business news: azienda smartphone cinese Xiaomi rimossa da lista nera Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese di smartphone Xiaomi non è più nella lista nera del governo statunitense: il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rimosso dall'elenco il nome del produttore a seguito di un'azione legale presso tribunali statunitensi. Lo riferisce l'emittente "Cnbc". Dopo la notizia, le azioni di Xiaomi si sono apprezzate del 6,5 per cento. A gennaio, l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump aveva designato Xiaomi come una delle numerose "società militari cinesi comuniste", o Ccmc, vietando ai cittadini e alle società statunitensi di investire o trattare con i produttori che rientrassero sotto tale denominazione, assegnata dal dipartimento della Difesa. Xiaomi ha immediatamente risposto con una causa e due mesi dopo, lo scorso marzo, ha ottenuto un'ingiunzione preliminare da un tribunale statunitense contro l'ordine di Trump. Xiaomi e il dipartimento della Difesa Usa "negozieranno i termini specifici dell'ordine" e forniranno al tribunale una "proposta di ordine congiunto" entro il 20 maggio. (Nys)