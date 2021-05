Business news: Cina, commercio con Europa centrale e orientale cresciuto del 50,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra la Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Peco) è aumentato del 50,2 per cento nel primo trimestre del 2021, arrivando a 30,13 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il viceministro del Commercio Ren Hongbin in una conferenza stampa, osservando che "le importazioni cinesi dall'Europa hanno raggiunto 8,17 miliardi di dollari nello stesso periodo, con un aumento del 44,7 per cento su base annua". La Cina "prevede inoltre di importare beni per un valore di 170 miliardi di dollari dai Peco nei prossimi cinque anni", ha aggiunto Ren. "In controtendenza rispetto alla crisi globale, il commercio tra Cina e Paesi dell'Europa centrorientale l'anno scorso è cresciuto dell'8,4 per cento su base annuale a 103,45 miliardi di dollari", ha sottolineato Ren, precisando che "il commercio bilaterale ha mantenuto una crescita media annua dell'8 per cento tra il 2012 e il 2020". La Cina, ha detto, "auspica che in futuro le importazioni aumentino ulteriormente" e "promuoverà la bilancia commerciale tramite le esposizioni internazionali". La seconda edizione dell'esposizione Cina-Peco e la Fiera internazionale dei beni di consumo si terrà dall'8 all'11 giugno nella città orientale di Ningbo, nella provincia dello Zhejiang. Si prevede che attiri più di duemila ospiti e seimila acquirenti. (Cip)