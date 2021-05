Business news: Cina, emissione prestiti in calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi prestiti cinesi denominati in yuan hanno totalizzato 1.470 miliardi di yuan (circa 228,77 miliardi di dollari) ad aprile, in calo di 229,3 miliardi di yuan su base annua. Lo hanno mostrato i dati della Banca popolare cinese. L'M2, una misura dell'offerta di moneta che copre il contante in circolazione e tutti i depositi, è aumentato dell'8,1 per cento su base annua a 226,210 miliardi di yuan alla fine di aprile. Il tasso di crescita M2 è stato inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto a quello di fine marzo e di tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La misura ristretta dell'offerta di moneta (M1), che copre la liquidità in circolazione più i depositi a vista, si è attestata a 60,54 miliardi di yuan alla fine di aprile, in aumento del 6,2 per cento rispetto all'anno precedente. M0, la quantità di contante in circolazione, è aumentata del 5,3 per cento su base annuale a 8,580 miliardi di yuan entro la fine del mese scorso. (Cip)