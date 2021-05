Business news: Cina, la multinazionale Alibaba perde 1,17 miliardi di dollari a causa della multa antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite operative del gigante cinese dell'e-commerce Alibaba nel quarto trimestre sono state di 7,663 miliardi di yuan (1,17 miliardi di dollari), principalmente a causa della multa da 18,228 miliardi yuan (2,7 miliardi di dollari) imposta dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato per violazioni della legge anti-monopolio cinese. Lo si apprende da un comunicato diffuso dalla multinazionale di Hangzhou. Senza la multa, secondo i dati di Alibaba, la società avrebbe registrato un utile di 10,565 miliardi di yuan (1,6 miliardi di dollari), in aumento del 48 per cento su base annua. I ricavi per il quarto trimestre dell'anno fiscale sono stati di 187,395 miliardi di yuan (28,6 miliardi di dollari), con un aumento del 64 per cento su base annua. Nel marzo 2021, gli utenti attivi mensili mobili nel mercato al dettaglio cinese hanno raggiunto 925 milioni, con un aumento di 23 milioni da dicembre 2020. (Cip)