Business news: Egitto, importazioni combustibili al -35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni dell'Egitto di prodotti combustibili sono crollate del 35 per cento nell'anno fiscale 2019/2020. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, durante la cerimonia per il lancio di una piattaforma digitale sulle prospettive di investimento nel settore del petrolio e del gas. "L'ammodernamento in corso delle raffinerie di petrolio ha contribuito a ridurre le importazioni di prodotti combustibili del 35 per cento nell'anno fiscale 2019/2020", ha detto El Molla. L'anno fiscale di riferimento ha preso il via il primo luglio 2019 e si è concluso il 30 giugno 2020. Il governo egiziano mira a essere autosufficiente nel settore dei prodotti combustibili entro il 2023, attraverso una serie di progetti in corso per espandere, sviluppare e migliorare le raffinerie a livello nazionale. (Cae)