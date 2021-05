Business news: Dp World svilupperà un nuovo porto in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Dp World avvierà lo sviluppo di un porto nella Repubblica democratica del Congo, dopo che il contratto iniziale siglato tra l’impresa e il governo del Paese africano ha subito alcune modifiche. “Obiettivo degli emendamenti era ricalibrare i diversi obblighi delle due parti nel quadro del progetto” allo scopo di sostenere i piani del Paese per sviluppare il suo settore commerciale e logistico, afferma un comunicato della compagnia. Nel marzo 2018 Dp World aveva ottenuto una concessione trentennale per sviluppare e gestire il porto di Banana, lungo la costa atlantica della Repubblica democratica del Congo, in joint venture con il governo. (Res)