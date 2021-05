Business news: Emirates destina 16 aerei passeggeri al trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Dubai, Emirates, ha convertito al trasporto di merci 16 aerei per passeggeri, cominciando nel frattempo a usare anche il resto della flotta per trasportare merci nella stiva principale. Lo ha annunciato Nabil Sultan, vicepresidente di Emirates SkyCargo, in un’intervista alla stampa internazionale. La notizia giunge in un momento in cui il traffico aereo, fortemente depresso dalla pandemia di Covid-19, tarda a riprendersi, e mentre i volumi dei cargo aumentano la domanda di voli per passeggeri resta molto limitata. (Res)