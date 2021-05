Business news: Egitto, l'inflazione annuale scende al 4,1 per cento a fine aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale dei prezzi al consumo per le aree urbane dell’Egitto è calato al 4,1 per cento alla fine di aprile, dopo essere rimasta stabile al 4,5 per cento per due mesi alla fine di marzo e febbraio. Lo ha annunciato l'agenzia di statistica del Paesde, Capmas, in un comunicato stampa. L'indicatore dei prezzi al consumo annuale, è diminuito a causa di un calo del 19,6 per cento dei prezzi delle verdure disponibili durante tutto l’anno, in particolare da un calo del 28,9 per cento dei prezzi dei pomodori. L'indicatore è calato nonostante un aumento del 7,6 per cento nelle tariffe dei mezzi di trasporto. Il 23 aprile, il meccanismo di indicizzazione automatico del prezzo del carburante (Afpim) egiziano ha aumentato i prezzi dei principali prodotti raffinati utilizzati come carburanti di 0,25 sterline (0,013 euro) per il secondo trimestre del 2021, lasciando in sospeso i prezzi della benzina a 6,75 sterline per litro (0,35 euro) e dell’olio combustibile a impiego industriale a 3.900 sterline per tonnellata (204 euro). In Egitto l'inflazione è scesa ad alcuni dei suoi livelli più bassi in oltre un decennio e, nonostante una lieve rialzo a novembre, rimane al di sotto del tasso obiettivo fissato dalla Banca centrale d'Egitto tra il 6 e il 12 per cento. (Cae)