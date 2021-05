Business news: Turchia, a marzo tasso di disoccupazione al 13,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di marzo, il tasso di disoccupazione della Turchia ha raggiunto il 13,1 per cento, in calo dello 0,1 per cento su base mensile. E’ quanto emerge da dati ufficiali diffusi dall’Istituto statistico nazionale turco (TurkStat). Il numero di cittadini disoccupati dai 15 anni in su è aumentato complessivamente a 4,2 milioni di persone, di 59 mila unità rispetto al mese di febbraio. In riduzione dello 0,7 per cento, ma sempre elevato, è il tasso di disoccupazione giovanile (fra i 15 e i 24 anni), pari nel mese di marzo al 25 per cento. In parallelo è aumentato dello 0,8 per cento anche il tasso di occupazione, al 44,3 per cento, con un incremento di 550 mila unità che ha portato il numero di cittadini turchi occupati a 28,9 milioni di persone. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro ha visto anch’esso un aumento dello 0,9 per cento su base mensile, raggiungendo il 51 per cento. La maggioranza degli occupati è attiva nel settore dei servizi (54 per cento), seguito dall’industria (22 per cento), dall’agricoltura (17,3 per cento) e dall’edilizia (6,4 per cento). Il tasso di donne partecipanti alla forza lavoro è stato pari al 31,7 per cento, in aumento dell’1,8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno passato. Il tasso di occupazione relativo al lavoro non registrato, ovvero le attività non legate alle istituzioni di sicurezza sociale del Paese, è stato pari al 28,9 per cento, in crescita dello 0,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il mese scorso, riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, la Turchia ha esteso per altri tre mesi un programma di sostegno ai salari destinato ai dipendenti di compagnie danneggiate dalla pandemia di Covid-19: in base al piano, il governo si è fatto carico del 60 per cento dei salari di diversi impiegati, che nel periodo di più vasta applicazione del sussidio hanno superato i 3 milioni di persone. (Tua)