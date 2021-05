Business news Arabia Saudita, nel primo trimestre economia in contrazione del 3,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) a prezzi costanti dell’Arabia Saudita ha registrato, nel primo trimestre dell’anno corrente, un calo del 3,3 per cento su base annua. Lo riferisce il quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya". Si è ridotto in particolare del 12 per cento su base annua il Pil legato alle attività petrolifere, alla luce dei tagli alla produzione decisi nell’ambito dell’accordo Opec+, mentre il Pil non petrolifero è cresciuto del 3,3 per cento, per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. Rispetto al trimestre precedente, ovvero gli ultimi tre mesi del 2020, il Pil ha visto un più modesto calo dello 0,1 per cento. (Res)