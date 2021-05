Business news: Iraq, presentata la mappa degli investimenti 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del piano di ricostruzione in Iraq, la Commissione nazionale per gli investimenti (National Investment Commission-Nic) ha presentato la mappa degli investimenti 2021 nonché la guida per gli investitori 2021: utili strumenti per approfondire al meglio le opportunità di investimento/business che un paese come l’Iraq può offrire, entrambi i documenti sono consultabili al link https://investpromo.gov.iq/ , sito ufficiale della Nic. Lo riferisce il sito di Ice. Il processo di ricostruzione postbellica e il miglioramento delle condizioni di sicurezza hanno aperto potenzialità in numerosi settori dell'economia irachena, in particolare le infrastrutture, le costruzioni, l'industria manifatturiera, i settori elettrico e delle risorse idriche. La ripresa dell'agricoltura e, in prospettiva, del settore agro-industriale, nonché la volontà di un approccio più sistematico alle energie rinnovabili, all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque reflue da parte delle autorità irachene, offrono possibilità alle imprese italiane di poter accrescere la loro presenza/business in un mercato così importante e sempre attratto dal Made in Italy. Secondo i dati disponibili Osservatorio economico del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci)/elaborazioni Ice, nel 2019 l’Italia è risultato il decimo paese fornitore dell’Iraq per un valore pari a 549 milioni di euro, con una quota pari all’ 1,7 per cento, mentre nel 2020 tale quota è cresciuta all’1,8 per cento, portando l’Italia al nono posto con un export pari a 539 milioni di euro. I dati di gennaio 2021 mostrano che i principali prodotti italiani esportati in Iraq sono macchine per uso generale e speciale, mobili, macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, tubi, condotti, profilati, cavi e relativi accessori in acciaio. Nel 2019 Italia è risultato il quinto cliente dell’Iraq con un import pari a 4.742 milioni di euro per una quota pari al 4,8 per cento, mentre nel 2020 tale quota è scesa al 3,9 per cento, portando l’Italia al settimo posto con un import pari a 2.225 milioni di euro. I dati di gennaio 2021 confermano, come prima voce import, il petrolio greggio con 166 milioni di euro (99,9 per cento). Per ulteriori approfondimenti sulle opportunità del mercato iracheno, giordano e palestinese, l’ufficio Ice di Amman è a disposizione all’indirizzo amman@ice.it (Res)