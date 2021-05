Business news: Congo-Kinshasa, Dp World svilupperà un nuovo porto a Banana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Dp World avvierà lo sviluppo di un porto a Banana, località situata nella provincia occidentale di Kongo central, alla foce del fiume Congo sull'Oceano Atlantico. L'avvio dei lavori, riferisce la stampa congolese, avviene dopo che il contratto iniziale siglato tra l’impresa e il governo della Rdc ha subito alcune modifiche. “Obiettivo degli emendamenti era ricalibrare i diversi obblighi delle due parti nel quadro del progetto” allo scopo di sostenere i piani del Paese per sviluppare il suo settore commerciale e logistico, ha dichiarato in un comunicato la compagnia. Dp World aveva ottenuto una concessione trentennale per sviluppare e gestire il porto di Banana nel marzo del 2018, in joint venture con il governo di Kinshasa. (Res)