Business news: presidente ivoriano Ouattara chiede revisione quote Fmi a favore dei Paesi dell'Africa

- L'Africa deve essere meglio rappresentata negli ingranaggi del Fondo monetario internazionale (Fmi) e i suoi Paesi devono poter beneficiare di una maggiore flessibilità rispetto ai loro deficit. Lo ha sostenuto il presidente ivoriano Alassane Ouattara, che nel corso di un colloquio video con la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, ha invitato ad attuare una riforma delle quote partecipative all'interno dell'organismo che permetta ai Paesi dell'Africa di essere meglio rappresentati. "Abbiamo dovuto aspettare gli anni Novanta perché tutti i (54) Paesi africani fossero rappresentati al suo interno", si è lamentato Ouattara citato dal quotidiano "Le Monde", ricordando che tuttavia ancor oggi 46 Paesi dell'Africa sub-sahariana possono contare su soli due seggi in consiglio di amministrazione, con un potere di voto pari al 7,09 per cento. "Questa constatazione mostra che resta ancora molto lavoro da fare per migliorare la rappresentatività del continente nel Fondo monetario", ha sottolineato Ouattara, per il quale la revisione delle quote deve essere "un punto importante dell'agenda per i paesi africani". (Res)