Business news: anticorruzione Nigeria annuncia recupero di 153 milioni di dollari da ex ministra del Petrolio

- Le autorità anticorruzione della Nigeria hanno recuperato un totale di 153 milioni di dollari dall'ex ministra del Petrolio, Diezani Alison Madueke, sospettata di appropriazione indebita di 665 milioni di dollari e fuggita nel Regno Unito nel 2015. Lo ha annunciato la nuova direttrice della Commissione per i crimini economici e finanziari (Efcc), Abdulrasheed Bawa, che al quotidiano "Vanguard" ha dichiarato che "il caso non è certamente abbandonato". "Non vediamo l'ora che arrivi il momento in cui la avremo, nel paese", ha detto il nuovo capo dell'Efcc, precisando che sono state sequestrate almeno 80 proprietà del valore di 80 milioni di dollari e che da parte sua è pronta a dimettersi se "qualcuno l'avesse costretta a fare qualcosa di illegale". Alison Madueke è stata ministra del Petrolio tra il 2010 e il 2015: sulle accuse che le sono rivolte ha sempre negato ogni illecito, contestando in particolare quella sostenuta nel 2014 dal governatore nigeriano Sanusi Lamido Sanusi, secondo il quale 20 miliardi di dollari legati a proventi petroliferi sono spariti quando Alison Madueke era in carica. L'ex ministra del Petrolio era già stata incriminata nell'aprile 2017 per riciclaggio di denaro e frode elettorale, con l'accusa di aver pagato tangenti per 264,9 milioni di naira (780 mila euro) a tre membri della Commissione elettorale nazionale (Inec). (Res)