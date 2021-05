© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera dei deputati, scrive su Twitter: "Congratulazioni a Bernabò Bocca, confermato alla guida di Federalberghi. Per il turismo, messo in ginocchio dal Covid, Bocca, con la sua professionalità e competenza, è un importante punto di riferimento. Rilanciare il settore - conclude l'esponente di FI - è indispensabile per far ripartire l'Italia". (Rin)