Omofobia: Caudo, Roma oggi Capitale diritti umani e del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si rinasce oggi. Da una Piazza del Popolo arcobaleno e dall'Esquilino. Da Roma, con piazze piene – finalmente – per i diritti umani. Esserci è importante: dobbiamo agire al più presto rimettendo al centro le persone. Insieme a tanti uomini e a tante donne sono venuto qui per chiedere che sia approvato subito il ddl Zan. Non è più possibile aspettare". Così, Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, urbanista e presidente del Municipio Roma III – Montesacro, nel corso della manifestazione che si è svolta questo pomeriggio contro l'omofobia e a favore della legge Zan nel centro della Capitale. Subito dopo, Caudo è andato all'Esquilino dove almeno 2mila persone si sono riunite per denunciare i raid israeliani sulla Striscia di Gaza. "Bella ciao è il canto della liberazione dei popoli, cantarlo qui a Roma, oggi, insieme a tanta gente ha il senso di fermare le atrocità e di chiedere due popoli liberi in due Stati autonomi e indipendenti. Oggi Roma è Capitale dei diritti e del Mediterraneo" ha concluso Caudo. (Com)