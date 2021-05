Bulgaria: Partito socialista approva piano di azione per nuove elezioni di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale del Partito socialista bulgaro (Bsp) ha approvato oggi una relazione proposta dalla leader, Kornelia Ninova, sulle sfide che attendono il partito alle nuove elezioni parlamentari dell'11 luglio. Lo riferisce lo stesso Bsp con un comunicato, chiarendo che nella relazione presentata dalla presidente del partito si fa riferimento anche alla difficile situazione politica del Paese dopo la mancata formazione di un governo. Il Consiglio nazionale ha inoltre approvato un piano di azione per la campagna elettorale che è basato sui risultati delle elezioni dello scorso 4 aprile, quando il Bsp ha ottenuto solo il 17,92 attestandosi come terza forza parlamentare. Il piano stabilisce le misure a breve termine della campagna elettorale, l'ordine dei candidati negli elenchi del Bsp e la preparazione degli slogan, oltre alla piattaforma elettorale. Le misure a breve termine mirano a consolidare il partito e prepararlo per un dialogo attivo con la coalizione partner e altre formazioni di sinistra. (segue) (Seb)