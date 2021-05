Bulgaria: Partito socialista approva piano di azione per nuove elezioni di luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha emanato l'11 maggio un decreto per lo scioglimento del Parlamento e ha nominato un esecutivo ad interim dopo il fallimento dei partiti nel formare un governo alla luce dei risultati elettorali del 4 aprile. Il Il premier ad interim è Stefan Janev, già direttore dei dipartimenti di Politica di difesa e Politica di sicurezza del ministero della Difesa e fino all'11 maggio segretario di Stato della presidenza per la difesa e sicurezza. Galab Spasov Donev è vicepremier per le politiche economiche e sociali nel nuovo esecutivo, prima ricopriva l'incarico di segretario di Stato presso la presidenza per le politiche sociali e la salute. Bojko Iliev Raskov è stato nominato vice primo ministro per l'ordine pubblico e la sicurezza e ministro dell'Interno. Atanas Angelov Pekanov è il vicepremier con delega alla gestione dei fondi europei. Asen Vasilev è il nuovo ministro delle Finanze ad interim, mentre Georgi Velikov Panajotov è il nuovo ministro della Difesa. Stojcho Todorov Kacarov guiderà il dicastero della Salute, mentre Violeta Koleva Komitova è ministra dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici. Nikolaj Denkov è il nuovo ministro dell'Istruzione, mentre Svetlan Hristov Stoev è ministro degli Esteri. Janaki Bojanov Stoilov guiderà il ministero della Giustizia, mentre Velislav Velichkov Minekov guiderà quello della Cultura. Asen Petrov Lichev è il nuovo ministro dell'Ambiente e delle risorse idriche, mentre Hristo Georgiev Bozukov è il ministro dell'Agricoltura. Georgi Georgiev Todorov è il ministro dei Trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Kiril Petkov guida il ministero dell'Economia, mentre l'Energia è guidata da Andrej Stefanov Zhivkov. Stella Ivanova Baltova è il ministro del Turismo ad interim, mentre Andrej Georgiev Kuzmanov è il ministro della Gioventù e dello sport. (segue) (Seb)