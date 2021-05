Roma: incidente stradale in via Tuscolana, morto uomo di 55 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi intorno alle 15 le pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano sono intervenute in via Tuscolana altezza via Anile, zona Morena, per un incidente che ha visto coinvolta un'auto Hunday Getz che percorreva la strada direzione Frascati. Il conducente, per cause tuttora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a finire contro il guardrail. Allertato il personale del 118, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, italiano di 55 anni. In fase di approfondimento da parte degli agenti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente. (Rer)