Business news: la catena di alberghi Marriott va meglio in Cina che negli Usa

- La catena di alberghi Marriott ha registrato un profitto trimestrale inferiore alle attese a causa del minor numero di prenotazioni nel suo principale mercato, quello statunitense, ma l'attività ha mostrato un forte aumento in Cina, che sta emergendo dalla pandemia a un ritmo più veloce. Lo riporta l’emittente cinese “Cgtn”. Le azioni di Marriott, che possiede i marchi Jw Marriott e Ritz-Carlton, sono scese del 2,6 per cento a 142,90 dollari nel trading pre-mercato odierno. Gli analisti hanno affermato che le principali catene come Marriott e la piccola rivale Hilton impiegheranno più tempo per riprendersi poiché fanno molto affidamento sui viaggi di affari, che rimangono tuttavia deboli. Marriott, che ottiene quasi i tre quarti delle sue entrate dagli Stati Uniti e dal Canada, ha affermato che i suoi ricavi sono diminuiti del 46,3 per cento nel primo trimestre di quest’anno. Quello della Cina è stato l'unico mercato per Marriott a mostrare una crescita positiva, con i ricavi in aumento di quasi il 77 per cento. "I ricavi in Cina sono vicini al livello pre-pandemico", ha detto l'amministratore delegato di Marriott Tony Capuano. (Cip)