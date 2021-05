Business news: India, contrazione vendite auto ad aprile dopo sei mesi di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in India si sono contratte ad aprile, dopo sei mesi di crescita, un calo attribuito alla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Complessivamente sono stati venduti 1,19 milioni di veicoli, con una contrazione del 28,1 per cento, secondo i dati della Federazione delle associazioni dei concessionari (Fada). Il mese scorso sono stati venduti 208,883 veicoli per passeggeri, il 25,3 per cento in meno su base annua, Anche i veicoli commerciali hanno registrato una flessione, del 23,7 per cento, a 51.436. Allo stesso modo sono diminuite le vendite dei mezzi a due ruote: 865.134 unità, con una riduzione del 27,6 per cento. Nell’anno fiscale 2020-21, terminato a marzo, le immatricolazioni di auto sono state 2,77 milioni, con un calo del 13,9 per cento rispetto all’esercizio precedente. (Inn)