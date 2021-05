© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi nel Lazio superato il record delle 50mila somministrazioni. Un dato ottimo anche grazie all'Open Day per gli over40. Da oggi attivo il nuovo hub a Ostiense realizzato con Acea". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Con la grande collaborazione di tutti la campagna sta andando avanti spedita. Non fermiamoci, per ricostruire il futuro", conclude. (Rer)