Business news: Taiwan, Gigabyte si scusa per dichiarazioni anticinesi

- Il produttore di hardware per computer taiwanese Gigabyte, ha pubblicato delle scuse sul suo account Weibo ufficiale, a seguito dell'ondata di critiche e del boicottaggio delle sue merci da parte delle piattaforme cinesi di e-commerce JD.com e Suning innescati da una pagina pubblicitaria sul sito web dell'azienda. Nel suo sito web ufficiale, Gigabyte pubblicizzava la sua serie di laptop per e-sport Aero come "realizzata con tecnologia premium" e "costantemente basata sulla produzione di Taiwan", a differenza di altri marchi che scelgono di "compromettere la qualità esternalizzando la produzione in Cina". La dichiarazione ha innescato un enorme contraccolpo su Sina Weibo, e martedì pomeriggio, a seguito della rimozione dei suoi prodotti da diversi siti di vendita cinesi, Gigabyte ha diffuso un comunicato sostenendo che il contenuto pubblicitario non era veritiero, è stato causata da una cattiva gestione interna e che l'azienda intende emendare il proprio errore. Esprimendo le sue scuse verso la Cina continentale, l'azienda di Taiwan ha sottolineato che "le linee di produzione di Gigabyte si trovano in tutta la Cina continentale, rappresentando oltre il 90 percento della produzione". (Cip)