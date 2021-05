Business news: India, Moody’s corregge al ribasso stima crescita per anno fiscale 2021-22 al 9,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service ha corretto al ribasso la previsione sulla crescita economica dell’India per l’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile: la stima, del 13,7 per cento a febbraio, è stata abbassata al 9,3 per cento. La correzione è dovuta alla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, che sta colpendo il Paese in modo grave, e alle conseguenti misure di contenimento. Per il momento l’agenzia si aspetta un impatto limitato al trimestre aprile-giugno e un rimbalzo nel secondo semestre. Il rating resta a Baa3, con outlook negativo. Secondo Mood’ys il profilo creditizio dell’India risente degli ostacoli alla crescita, del debito elevato e della debolezza del sistema finanziario, fattori di rischio che con la pandemia sono peggiorati. (Inn)