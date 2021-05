Business news: Cina, crescita commercio provincia Fujian sfiora 40 per cento nei primi 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del commercio estero della provincia del Fujian, nella Cina orientale, ha raggiunto 534,78 miliardi di yuan (circa 83,09 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2021, con un aumento del 39,7 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati dell'autorità doganale di Xiamen. Sul volume totale, le importazioni sono ammontate a 219,19 miliardi di yuan e le esportazioni a 315,59 miliardi di yuan, con un aumento rispettivamente del 37,7 per cento e del 41,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le imprese private hanno contribuito maggiormente alla crescita delle importazioni e delle esportazioni totali, rappresentando un totale di 286,78 miliardi di yuan. (Cip)