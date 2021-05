Business news: Cina-Asia centrale, la riunione di Xi’an rilancia i progetti infrastrutturali congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda riunione dei ministri degli Esteri di Cina e Asia centrale si è chiusa a Xi’an con l’impegno comune a rilanciare la cooperazione e, in particolare, i progetti in materia di infrastrutture. È quanto riferisce il ministero degli Esteri del Kirghizistan, secondo cui le parti hanno discusso anche dell’emergenza pandemica dicendosi disponibili ad assistersi a vicenda per rafforzare i sistemi sanitari e per contrastare la pandemia di Covid-19. I capi delle diplomazie hanno concordato sulla necessità di rafforzare i collegamenti tra Paesi e città, di consolidare l’interconnessione dei trasporti, di creare un corridoio verde per il commercio transfrontaliero, di aumentare i punti di frontiera e i collegamenti ferroviari, di assicurare la stabilità della produzione regionale e delle catene di fornitura. Sul fronte politico, i partecipanti alla riunione hanno sottolineato l’importanza di garantire la stabilità del vicino Afghanistan, rispettandone sovranità e integrità territoriale e sostenendo “gli sforzi internazionali per la pace tra forze interne ed esterne”. In questo senso, è stata ribadita l’importanza del Gruppo di contatto tra Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e Afghanistan. (Res)