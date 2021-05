Business news: Uzbekistan, colloqui di accesso all’Organizzazione mondiale del commercio entro quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Uzbekistan sta preparando un nuovo incontro per l’accesso all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il ministro degli Investimenti e del Commercio estero, Sardor Umurzakov, dopo un colloquio in formato virtuale con la direttrice generale dell’Omc, Ngozi Okonjo-Iweala. “Una delle priorità dell’agenda della cooperazione bilaterale è l’organizzazione della quinta sessione del gruppo di lavoro sull’Uzbekistan”, si legge in una dichiarazione diramata dal ministero di Tashkent. Le parti hanno discusso una serie di questioni pratiche riguardanti la preparazione dei colloqui e hanno sottolineato che sono stati compiuti passi in avanti in questa direzione. L’Uzbekistan ha istituito nel 1998 un gruppo di lavoro per l’adesione all’Omc. Nel luglio del 2020, dopo uno stop di 15 anni, il gruppo ha tenuto il quarto incontro con l’organizzazione. Secondo il ministero degli Esteri di Tashkent, in caso di adesione l’Uzbekistan riceverebbe i privilegi di uno Stato con economia in via di sviluppo. (Res)